Екскурсія – музей – кава. 30 травня львів’ян кличуть на акцію «Для своїх»

Для того, аби поступово повертати львів’ян у музеї та на екскурсії містом, 30 травня у Львові організовують акцію «Для своїх». Вона передбачає екскурсію для двох із гідом, похід у музей просто неба і гаостанок кава за півціни. Про це повідомляє Львівський портал.

Виконавчий комітет Львівської міськради дозволив наступної суботи, 30 травня, провести у Львові промоційну акцію «Для своїх». Вона передбачає низку культурних заходів для двох людей за ціною для однієї.

В межах акції розробили маршрут із трьох точок: перша – екскурсія з гідом, друга – похід у музей просто неба, третя – філіжанка кави. При цьому участь можуть брати лише двоє людей, а екскурсію і каву оплачують за одного.

«Львів’яни замовляють екскурсію в одного з гідів, які вже мають право проводити екскурсії з дотриманням спеціального протоколу. Пара слухає екскурсію, робить фото з гідом і закидує його у соцмережі. Потім вони йдуть у будь-який музей просто неба, де на вході показують опубліковане фото, і це дає їм право обом відвідати музей за ціною одного квитка. В музеї учасники акції також повинні зробити фото і опублікувати його в соціальні мережі. Після цього працівники музею дадуть їм перелік закладів харчування, де вони зможуть, показавши світлину, випити дві кави за ціною однієї», – пояснюють у мерії.

Відомі гіди вже підготували понад 50 захоплюючих екскурсій Львовом. Щодо музеїв просто неба, то їх є три: Шевченківський гай, Личаківський цвинтар і музей «Територія терору». Всі вони працюють ще з 11 травня.

Інформацію про гідів та перелік екскурсій обіцяють оприлюднити вже в понеділок, 25 травня. Більше деталей – за телефоном: 0678596798 або на електронній пошті [email protected]