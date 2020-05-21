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Працівників дитсадків Львова почали тестувати на коронавірус

Вероніка Рой

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Львівська садочки активно готуються до можливого повернення до роботи. Зокрема зараз проводять навчання про правила гігієни в часі пандемії, а також тестування на коронавірус для працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Ми готуємось до можливого відкриття садочків Львова. Проводимо навчальні вебінари для працівників закладів дошкільної освіти. Мова йде про працівників кухні, помічників вихователів, вихователів і керівників садочків. На цим навчання говорять про ефективне прибирання та дезінфекцію приміщень, про гігієну рук та про дотримання санітарно-гігієнічних правил в умовах відновлення роботи садочків під час поширення коронавірусної інфекції. Щодня на такий вебінар мають можливість долучитися до 300 осіб», – розповіла начальниця управління освіти Зоряна Довганик.

Також сьогодні почали проводити експрес-тестування працівників харчоблоків садочків

« Сьогодні тестуємо працівників Галицького району, завтра – Франківського і так далі. В подальшому будемо тестувати й інших працівників», – додала Зоряна Довганик.

Нагадаємо, уряд дозволив роботу дитячих садків з 25 травня. Проте відповідне рішення у кожній області приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій залежно від епідеміологічної ситуації.

У мерії ж Львова вже планують, що дитсадки працюватимуть протягом усього літа, дітям будуть регулярно міряти темературу, а працівники носитимуть захисні маски і спецодяг.

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