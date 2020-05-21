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На Львівщині від коронавірусу померла ще одна людина

Вероніка Рой

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У четвер, 21 травня, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи від коронавірусу помер 66-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції у чоловіка, надійшов 5 травня. Втім 66-річний пацієнт помер помер сьогодні, 21 травня у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, де він проходив лікування.

У чоловіка були супутні захворювання: атеросклероз судин нижніх кінцівок, атрофічні виразки нижніх кінцівок.

Як уточнили у мерії Львова, померлий – мешканець Жовківського району.

Зазначимо, що це вже 33 смерть на Львівщині через коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, станом на ранок 21 травня у Львівській області коронавірусом заразилися 1175 осіб. За минулу добу підтверджено 39 нових випадків.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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