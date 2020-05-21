Медики Львівської обласної клінічної лікарні «перетворили» свої захисні костюми у вишиванки

Медики Львівської обласної клінічноі лікарні зробили із власних захисник костюмів вишиванки. Розмальовували костюми лікарі власноруч. Фото таких вишиванок оприлюднили на Facebook-сторінці медичного закладу.

«Креативу і таланту не позичати. Команда медиків анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Львівської обласної клінічноі лікарні зробила крутий ребрендинг вишиванки. Ви подивовані, а ми ні, знаючи цих людей. Так, це розмальований власноруч засіб індивідуального захисту . Навіть у складних умовах команда працює на позитиві , і головне – з Україною в серці!», – зазначають у Львівській обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, сьогодні україні святкують День вишиванки. Львів також активно долучився до відзначення цього свята. Зокрема, 21 травня усім малюкам, народженим у Львівському обласному перинатальному центрі, подарували перші вишивані сорочки.

Також з нагоди свята одягнули античні статуї Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани на площі Ринок у вишивані сорочки та маски. Згодом львівські медики одягнули левів перед Ратушею у вишиванки та маски

Фото: Львівська обласна клінічна лікарня