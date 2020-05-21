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Античні статуї на площі Ринок одягнули у вишивані сорочки та маски

Соломія Головіна

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У Львові сьогодні, 21 травня, з нагоди свята одягнули античні статуї Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани на площі Ринок у вишивані сорочки та маски.

 

У такий спосіб Львів щороку відзначає Міжнародний день вишиванки.

«Цьогоріч, зважаючи на пандемію COVID-19, ми не будемо робити масових заходів, але вишиванка — це наш генетичний код, ми, як і щороку, одягаємо скульптури і статуї на площі Ринок, але з новим атрибутом – вишиваною маскою. Також будемо одягати міських стражів – левів, які стоять перед Ратушею: їх цього року будуть одягати лікарі, які цілодобово захищають усіх нас», – цитує пресслужба Львівської міської ради керівника управління внутрішньої політики Львівської міської ради Романа Яциковича.

Зокрема, до одягання левів перед Ратушею запросять лікарів з міської лікарні швидкої допомоги, обласної інфекційної лікарні, міської дитячої лікарні, обласної дитячої лікарні «Охматдит» та з інших лікарень міста.

Як відомо, щороку у третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки.

У перинатальному центрі Львова з нагоди свята усім новонародженим малюкам подарували перші вишиванки.

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