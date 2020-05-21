Новонародженим у Львові подарували вишиванки

Сьогодні, 21 травня, у День вишиванки, усім малюкам, народженим у Львівському обласному перинатальному центрі, подарували перші вишивані сорочки. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

Вишиванки немовлятам у перинатальному центрі, що на вул. Дж. Вашингтона, вручають уже третій рік поспіль. Перша вишивана сорочка має стати пам’яткою дитині на все життя.

«В давнину вважали, що в елементах вишиванки закодоване подальше життя людини. Для новонароджених першу сорочечку вишивала хрещена. Під час вишивання співали пісень та молилися, а тканину обробляли свічками», – розповідають у Львівському перинатальному центрі.

Вишиванки малюкам дарували благодійники – Клуб успішних жінок України.

Нагадаємо, торік у День вишиванки у перинатальному центрі разом із вишиваними сорочками немовлятам видавали й свідоцтва про народження.

Фото: Facebook Львівського перинатаперинатального центру