Битва вишиванок. Як відомі галичани національний одяг вигуляли

Щороку у третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки. Справжнє свято українських традицій сьогодні влаштували відомі галичани, які красувалися у національному одязі і ділилися своїми світлинами у мережі, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сила поколінь у національному одязі», – вважає авторка-виконавець Христина Соловій і закликає українців із гордістю частіше носити вишиванки.

День вишиванки з сестрою Віталією святкує наймолодший єпископ УГКЦ Степан Сус.

Колектив благодійного фонду «Із янголом на плечі» влаштував справжнє свято вишиванки.

Промоменеджер Галина Гузьо теж у вишиванці.

Суддя Верховного суду України Дмитро Гудима фотографувався біля рідного Нацуніверситету Франка.

Нородний депутат Ростислав Тістик вигулював свою вишиванку по Унівській лаврі.

Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб та заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник на церемонії одягання львівських левів перед Ратушею.

Медики Львівської обласної клінічної лікарні «перетворили» свої захисні костюми у вишиванки.

У вишиванці до новонароджених прийшла керівниця Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська.

Свою вишиванку, як родинний оберіг та генетичний код нації одягнув і голова Львівської облдержадміністрації Масим Козицький.

Нагадав про вічні традиції українців у вишиванці й громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Приєдналася до флешмобу вишиванки й речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Речниця патрульної поліції Львівщини із колегами також у вишивці.

Працівники департаменту соціального захисту населення ЛОДА із депутаткою Львівської облради Уляною Дорош.

Колишній нардеп Михайло Хміль також у вишиванці.

Чемпіон світу із біатлону Дмитро Підручний змінив спортивний костюм на білосніжну вишиванку.

Новою дизайнерською вишиванкою сьогодні красувався також Михайло Хома, якого в народі більше знають, як виконавця DZIDZIO.

Чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи Юлія Ткач на Високому Замку також у вишиванці.

Громадська активістка Ірина Юзик у вишитому костюмі.

Еколог Ігор Муравський із активістом Михайлом Ребришем підтримали День вишиванки.

Керівниця аеропорту «Львів» в очікуванні відновлення пасажирських перевезень із працівниками летовища також у вишиванках.

Як символ родової пам’яті вдягла сьогодні вишиванки родина співачки Ірини Федишин.

Чуттєву вишиванку показала львівська журналістка Ольга Березюк.

Зі святом усіх, для кого вишиванка не просто одяг, а чіткий індикатор «свій/чужий» привітав телеведучий, волонтер, актор, Сергій Притула.

Колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун, чиє коріння також із Галичини, красувалася у вишиванці своєї бабусі Марії.

Вітав усіх із Днем вишиванки найсильніший чоловік світу Василь Вірастюк.

Уродженець Львівщини Юрій Горбунов із своєю дружиною Катериною Осадчою також вигуляли розкішні вишиванки.

Випускник факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка Роман Вінтонів, більш відомий, як сатиричний тележурналіст Майкл Щур також сьогодні у вишиванці.

Фото із мережі.