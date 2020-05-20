Уряд відновив роботу 66 пунктів пропуску

Уряд під час засідання у середу, 20 травня, підтримав пропозицію про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Республікою Молдова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

«Реалізація проєкту відновить повноцінний прикордонний рух на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою, Румунією та Республікою Молдова. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у цих країнах», – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня у пункті пропуску «Шегинях»,щ на Львівщині, відновив роботу піший перехід.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», який тимчасово закритий у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП «Гребенне–Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Також на ПП «Краківець» організовували автобуси і просили 50 злотих за 300 метрів кордону. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».