ДБР затримало на хабарі інспектора Галицької митниці

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали на хабарі головного інспектора Галицької митниці ДМСУ та митного брокера під час одержання неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронці разом з митними брокерами налагодили схему систематичного одержання хабарів від фізичних та юридичних осіб – суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності. За «винагороду» учасники схеми не створювали штучних перешкод та пришвидшували оформлення митних документів на експорт та імпорт товарів різних груп.

«18 травня старший інспектор та брокер безперешкодно пропустили через митний пост товар на суму понад 500 000 гривень. Після чого посадову особу та його спільника затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження. У їх ході вилучено документи, які свідчать про причетність митників до протиправної діяльності, та кошти у сумі понад 27 тисяч доларів США і майже 3 тисячі євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо в Україні відбулася реорганізації регіональних митниць. Загалом замість 26 митниць стало 16. Зокрема Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську митниці об’єднали в Галицьку.

Фото: ДБР