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У Львові ЦНАПи відновлюють прийом відвідувачів: як працюватимуть

Соломія Головіна

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У Львові від сьогодні, 18 травня, Центри надання адміністративних послуг відновлюють прийом відвідувачів – тих, яким критично необхідно прийти до офісу й отримати послугу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом, а заходити у приміщення потрібно в масках та рукавичках, перед входом – вимірюватимуть температуру тіла.

Зокрема, особисто подати документи можна на такі послуги:

  • виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки;
  • вклейка фото при досягненні 25 і 45-річного віку;
  • послуги, пов’язані з перевезенням (водійські посвідчення, реєстрація авто-, дозволи);
  • документи дозвільного характеру;
  • послуги, пов’язані з діяльністю бізнесу (реєстрація, зміни в установчих документах, дозволи на будівництво тощо);
  • реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання.

Очікувати на прийом відвідувачі можуть за межами приміщення.

Водночас, видачу оригіналів документів забезпечуватимуть з допомогою поштових відправлень або кур’єрської доставки.

До слова, охочі можуть замовити потрібну їм послугу без візиту до установи — для цього потрібен лише доступ до інтернету. Замовити послуги дистанційно можна тут: https://city-adm.lviv.ua/services/elektronni-posluhy

Раніше Львівський портал повідомляв, що через карантин у Львові ЦНАПи працювали дистанційно.

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