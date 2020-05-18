У Львові ЦНАПи відновлюють прийом відвідувачів: як працюватимуть

У Львові від сьогодні, 18 травня, Центри надання адміністративних послуг відновлюють прийом відвідувачів – тих, яким критично необхідно прийти до офісу й отримати послугу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом, а заходити у приміщення потрібно в масках та рукавичках, перед входом – вимірюватимуть температуру тіла.

Зокрема, особисто подати документи можна на такі послуги:

виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки;

вклейка фото при досягненні 25 і 45-річного віку;

послуги, пов’язані з перевезенням (водійські посвідчення, реєстрація авто-, дозволи);

документи дозвільного характеру;

послуги, пов’язані з діяльністю бізнесу (реєстрація, зміни в установчих документах, дозволи на будівництво тощо);

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання.

Очікувати на прийом відвідувачі можуть за межами приміщення.

Водночас, видачу оригіналів документів забезпечуватимуть з допомогою поштових відправлень або кур’єрської доставки.

До слова, охочі можуть замовити потрібну їм послугу без візиту до установи — для цього потрібен лише доступ до інтернету. Замовити послуги дистанційно можна тут: https://city-adm.lviv.ua/services/elektronni-posluhy

Раніше Львівський портал повідомляв, що через карантин у Львові ЦНАПи працювали дистанційно.