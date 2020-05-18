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Був у сусідньому районі: поліція розшукала зниклого 15-річного підлітка з Старосамбірщини

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукали 15-річного хлопця з Старосамбірського району, котрий у неділю вранці, 17 травня, виїхав з дому на велосипеді та зник. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначимо, про зникнення 15-річного мешканця села Бісковичі Самбірського району поліцейських повідомила мама хлопчика. Данило Панчишин 17 травня близько 8.00 виїхав з дому на велосипеді і не повернувся. Працівники територіального підрозділу поліції розпочали розшуки неповнолітнього.

У понеділок, 18 травня, поліцейські розшукали Данила у сусідньому Старосамбірському районі. Він здоровий  та неушкоджений, протиправних дій щодо хлопця скоєно не було. Поліцейські нагодували хлопця та найближчим часом доставлять його додому.

Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини зникнення підлітка.

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