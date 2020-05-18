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На Львівщині розшукують 15-річного хлопця, який поїхав з дому на велосипеді та зник

Вероніка Рой

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На Львівщині поліцейські оголосили в розшук 15-річного хлопця, котрий виїхав з дому на велосипеді та досі не повернувся. Про це Львівськму порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється,  15-річний мешканець села Бісковичі Старосамбірського району у неділю, 17 травня, близько 8.00 виїхав з дому на велосипеді та досі не повернувся.

Про зникнення підлітка у поліцію повідомила його матір. За її словами, куди саме збирався їхати син, він нікому не повідомив. Спершу родичі намагалися розшукати хлопця самостійно, проте це їм не вдалось. Його місцезнаходження досі невідоме.

Прикмети хлопця: зріст 145 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі. Був одягнутий у чорні спортивні штани, клітчасту куртку (камуфляж) та клітчасту шапку (камуфляж). З дому вирушив  на гірському велосипеді чорного кольору із заднім зламаним «болотником».

Прохання до всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, зголоситись на оперативну лінію 102.

Фото: поліція

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