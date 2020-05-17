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За добу на Львівщині – пів сотні нових випадків COVID-19

Соломія Головіна

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За минулу добу, 16 травня, на Львівщині зафіксували ще 50 нових випадків COVID-19. Загалом у області коронавірус підтверджено у 1019 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, за добу методом ПЛР виявлено наявність коронавірусу у 50 мешканців Львівщини. За увесь час COVID підтверджено у 1019 осіб, заперечено у 3600 людей. Померло 27 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 197 осіб.

Також у ЛОДА інформують, що за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 20 осіб.

На самоізоляцію скерували 95 осіб, водночас в стаціонарах перебуває 323 хворих. Зокрема, 162 – у Львівській обласній інфекційній лікарні, 55 – в Центрі легеневого здоров’я, 48 – у 8 міській клінічній лікарні, 55 – у госпіталі ветеранів війни та репресованих, 3 – у Стрийській лікарні. 23 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 6 людей підключені до апаратів ШВЛ.

Як повідомляв Львівський портал, 15 травня у Львівській області коронавірус підтвердили у ще 27 людей.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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