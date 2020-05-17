У Львові знайшли 70-річного дідуся, якого два тижні розшукували рідні

Патрульні знайшли 70-річного львів’янина, який зник два тижні тому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Зазначається, що 16 травня близько 16 год. поліцейських поінформували, що на території дачного кооперативу в Шевченківському районі перебуває невідома особа похилого віку. Прибувши на місце події, патрульні виявили 70-річного львів’янина, який лежав на землі під ковдрою.

Чоловік був дезорієнтований, тому пояснити, що тут робить і де перебуває, він не зміг. Біля нього інспектори знайшли пенсійне посвідчення. Звіривши його з базами МВС, їм вдалось з’ясувати, що чоловік перебуває в активному розшуку Галицьким відділом поліції, як безвісти відсутній ще з 1 травня.

Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка, оглянувши дідуся, повідомила, що з ним все гаразд і госпіталізації він не потребує.

«Патрульні відвезли чоловіка в Галицький відділ поліції та повідомили родичів, що знайшли його. За дідусем приїхав син, який був вдячний поліцейським!», – зазначили у патрульній поліції.