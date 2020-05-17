Робота стоматологічних клінік під час карантину: МОЗ оприлюднило вимоги

У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили нові правила роботи стоматологічних клінік під час карантину.Про це відомство повідомляє на Facebook-сторінці.

«У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але, щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил», – зазначає МОЗ.

Вимоги,які повинні виконувати стоматологічні клініки і їх відвідувачі

Для відвідувачів:

доступ до антисептиків та рідкого мила,

попередній запис,

доступ супроводжуючих зборонений (окрім супроводження дітей до 14 років, осіб з інвалідністю і похилого віку),

очікування поза приміщенням.

Для працівників:

обов’язковий термоскринінг перед початком роботи,

інтервал між записом відвідувачів не менше 15 хв,

опитування пацієнта під час запису та в день прийому,

ізольоване перебування в стоматкабінеті,

респіратори без клапана, герметичні окуляри, щиток для обличчя,

прибирання після кожного пацієнта,

рекламна продукція, журнали, іграшки мають бути прибрані.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Зокрема, це стосується і відновлення роботи стоматологічних клінік.