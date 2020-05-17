Робота стоматологічних клінік під час карантину: МОЗ оприлюднило вимоги

У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили нові правила роботи стоматологічних клінік під час карантину.Про це відомство повідомляє на Facebook-сторінці.
«У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але, щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил», – зазначає МОЗ.
Вимоги,які повинні виконувати стоматологічні клініки і їх відвідувачі
Для відвідувачів:
- доступ до антисептиків та рідкого мила,
- попередній запис,
- доступ супроводжуючих зборонений (окрім супроводження дітей до 14 років, осіб з інвалідністю і похилого віку),
- очікування поза приміщенням.
Для працівників:
- обов’язковий термоскринінг перед початком роботи,
- інтервал між записом відвідувачів не менше 15 хв,
- опитування пацієнта під час запису та в день прийому,
- ізольоване перебування в стоматкабінеті,
- респіратори без клапана, герметичні окуляри, щиток для обличчя,
- прибирання після кожного пацієнта,
- рекламна продукція, журнали, іграшки мають бути прибрані.
Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Зокрема, це стосується і відновлення роботи стоматологічних клінік.
Соломія Головіна