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Рятувальники з допомогою болгарки зняли замалу каблучку з пальця 14-річної дівчини

Соломія Головіна

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У Кривому Розі рятувальники, використовуючи болгарку та пласкогубці, допомогли 14-річній дівчині зняти перстень з пальця.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі України.

 

Подія сталася  16 травня о 10:30 год. До рятувальників звернулись стурбовані батьки та попросили допомогти їхній 14-річній доньці, яка вдягнула на палець занадто малу каблучку і не може її зняти.

На момент прибуття рятувальників, палець на якому знаходилась каблучка, значно розпух. До того ж дівчинка поранилась, намагаючись зняти прикрасу.

Фахівці виконали ювелірну роботу: за допомогою болгарки обережно розрізали каблучку та, використовуючи плоскогубці, зняли її з пальця.

«Порада: у всіх подібних випадках фахівці радять не намагатися відразу зняти кільце. Потрібно помістити руку під холодну воду і намилити палець. Вода допоможе зняти набряк, а мило дозволить кільцю зісковзнути», – наголошують у ДСНС.

Фото: ДСНС Львівщини

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