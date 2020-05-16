Львів попрощався із загиблим у зоні ООС Андрієм Супріганом

У Львові, 16 травня, попрощалися із 30-річний випускником Львівського ліцею імені Героїв Крут, а також випускником Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Андрієм Супріганом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Військовослужбовець загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Прощання відбулосяя в Гарнізонному храмі Святих Петра та Павла. Поховали Андрія Супрігана на Личаківському кладовищі.

Герой від початку російської агресії брав участь в бойових діях на Сході України. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня.

Фото: ЛМР,Facebook-сторінка Максима Козицького, ЛОДА