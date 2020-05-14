На Донбасі загинув випускник Львівської академії сухопутних військ

У районі проведення ООС загинув випускник львівського ліцею ім. Героїв Крут та Академії сухопутних військ 30-річний Андрій Супріган. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сумні новини з війни. У зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовий – заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Служив у 81 десантно-штурмовій бригаді. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!», – написав мер.

Відомо, що Андрій Супріган був випускником львівського ліцею імені Героїв Крут та Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Брав участь у бойових діях на Донбасі від початку російської агресії.

30-річний військовослужбовець – лицар Ордену Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня.

Фото: Facebook Андрія Садового