ВР підтримала продовження санкції проти «ВКонтакте» та «Одноклассники»

Верховна Рада підтримала продовження санкцій проти російських соцмереж, ухваливши постанову «Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє Укрінформ. Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідний документ № 3319 підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

«Збройна агресія Російської Федерації проти України триває. Це призвело до загибелі тисяч українських воїнів та цивільних осіб, до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини її суверенної території, численних людських жертв, загроз її національним інтересам, безпеці і суверенітету. Відповідно, залишаються правові підстави, передбачені статтею 3 закону України «Про санкції», для продовження застосування санкцій до припинення збройної агресії Російської Федерації проти України», – йдеться у пояснювальній записці.

Цією постановою пропонується схвалити і внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», що було введено в дію указом Президента України від 15 травня 2017 року (№133/2017).

Цим рішенням, зокрема, було заборонено Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет на території України до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «ВКонтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru).

Раніше Львівський портал повідомляв, що Служба безпеки України внесла пропозиції РНБО щодо продовження блокування російських соціальних мереж «Одноклассники» та «ВКонтакте» ще на 3 роки.

Додамо, що соцмережа «ВКонтакте» має бути заблокована в Україні до травня 2020 року. Санкції ввели у травні 2017 року.