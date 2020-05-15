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Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19. Він передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з підозрою на коронавірус. Про це інформує Офіс президента.

 

Мова йде про закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 7 травня 2020 року.

Законом передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19.

Також обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу.

Крім цього закон надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

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