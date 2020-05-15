У Львові судитимуть серійного автокрадія

19-річному раніше судимому львів’янину, якого підозрюють у скоєнні серійних автокрадіжок, «світить» до шести років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили, що раніше неодноразово судимий 19-річний мешканець Львова причетний щонайменше до 13 крадіжок з автомобілів львів’янин. Всіх їх він вчинив протягом чотирьох місяців – із початку року до квітня.

Зловмисник «працював» лише в темну пору доби. Для проникнення у салони автомобілів він розбивав вікна, а звідти забирав усе, що було всередині: відеореєстратори, гаманці, ювелірні вироби, гроші, магнітоли, інструменти, а також дзеркала заднього виду та номерні знаки.

Хлопця спіймали ввечері 13 квітня після вчинення чергової крадіжки з автомобіля на Сихові.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до шести років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших кримінальних правопорушень.