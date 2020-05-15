У Львові покажуть вистави просто неба

У неділю, 17 травня, в декількох районах Львова театр ляльок покаже вистави просто неба. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Упродовж дня виставу покажуть в декількох районах Львова за такими адресами й графіком:

вул. Мазепи, 18 (район Топольної) – 12:00 год.

вул. Суботівська, 9 (Левандівка) – 14:00 год.

вул. Чукаріна, 24-26 (Сихів) – 16:00 год.

вул. Бойківська, 5В (район Сахарова – Горіхового гаю) – 18:00 год.

«Проєкт є для глядача нагодою зустрітися з театром після тривалої перерви – наживо, а водночас і «дистанційно», із дотриманням усіх правил послабленого карантину, зокрема відстані між глядачами й акторами», – зазначають організатори.

Дійство відбуватиметься на розкладній сцені у дворах, які добре оглядаються з вікон і балконів будинків. Тож глядачам не треба буде виходити на вулицю: вони зможуть бачити виставу з дому. Постановку адаптували під специфічний формат: скоротили тривалість, використають найбільші за розміром ляльки й декорації.