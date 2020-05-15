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Львівщина попрощається із Героєм Андрієм Супріганом

Андрій Котенський

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На Львівщині, 16 травня, прощатимуться із 30-річний випускником Львівського ліцею імені Героїв Крут, а також випускником Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Андрієм Супріганом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Військовослужбовець загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Прощання відбудеться в Гарнізонному храмі Святих Петра та Павла о 13.00 годині. Поховають Андрія Супрігана на Личаківському кладовищі о 14.00 годині.

Герой від початку російської агресії брав участь в бойових діях на Сході України. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня.

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