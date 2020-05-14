Онлайн-концерти Львівської філармонії: репертуар на 14-17 травня

Львівська національна філармонія продовжує традиційні онлайн-концерти, які започаткувала під час коронавірусного карантину. Із п’ятниці по неділю, 15-17 травня, на львів’ян чекатимуть три унікальні музичні події, потрапити на які можна буде, не виходячи з дому. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

П’ятниця, 15 травня, 18:00 год. – музичний перформанс «Визволення з плаского світу» для фортепіано та електроніки від Остапа Мануляка.

«“Визволення з плаского світу” – це маніфест солідарності з творчими людьми, що відкидають різомність постійних мережувальних змін, віднаходять ґрунт під ногами і встають з колін, визволяючись із пастки “плаского світу” (Ґілена) і “життя в брехні” (Гавела). Матеріал перформансу будується на цеглинах-цитатах із улюблених творів модерністів та аванґардистів які є точкою опори для пілонів нової музичної конструкції», – розповів сам Остап Мануляк.

Трансляцію можна буде переглянути за цим посиланням.

Субота, 16 травня, 18:00 год. – меса італійського композитора Джоакіно Россіні.

Щороку 16 травня Україна відзначає День Європи. Тож цього дня Львівська національна філармонія запрошує «незвичний захід», приурочений цій події, який відбудеться без глядачів.

На сцені Концертного залу Людкевича прозвучить Маленька урочиста меса італійського композитора Джоакіно Россіні. Її виконуватимуть: Софія Соловій (сопрано), Тетяна Вахновська (мецо-сопрано), Сергій Кутепов (тенор), Юрій Григораш (баритон), Мирослав Драган (фортепіно), Оксана Рапіта (фортепіано), Олена Мацелюх (орган), Камерний Хор «Глорія». Диригуватиме Володимир Сивохіп.

Трансляцію можна буде переглянути за цим посиланням.

Неділя, 17 травня, 18:00 год. – трансляція архівного запису «Історії солдата» Ігоря Стравінського, яка буде приурочена до Міжнародного дня музеїв.

«Історії солдата» – це музична драма для читця, трьох танцівників й інструментального септету. Тобто гру скрипки, кларнету, труби, тромбону та інших музичних інструментів супроводжуватиме танцювальний перформанс.

Трансляцію можна буде переглянути за цим посиланням.