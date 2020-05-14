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На Жовківщині виявили ще три стихійні сміттєзвалища

Вероніка Рой

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У трьох селах у Жовківському районі екологи виявили несанкціоновані сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Львівській області.

 

Перше стихійне сміттєзвалище екологи виявили у селі Добросин. Орієнтовна площа його становить 1 га. Друге – на площі 0,5 га у селі Кунини. Третє стихійне сміттєзвалище площею 500м2 виявили в селі Панчишин. В ході проведення державного контролю власника відходів не було встановлено.

Інспекція скерувала листи у вищезазначені сільські ради для визначення власника відходів та вирішення питання про подальше поводження з виявленим сміттям.

Як повідомляв Львівський портал, 4 травня на території Крехівської сільської ради Жовківського району екологи виявили два несанкціоновані сміттєзвалища.

Фото: Держекоінпекція

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