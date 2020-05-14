На Донбасі під час занять загинули двоє військових

Під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військових. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

У штабі уточнили, що інцидент трапився вчора, 13 травня.

«Під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил загинуло два військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

Подробиць та причин штаб не повідомляє. Зазначається лише, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

Львівський портал повідомляв, що в районі проведення ООС загинув випускник львівського ліцею ім. Героїв Крут та Академії сухопутних військ 30-річний Андрій Супріган.