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COVID-19 на Львівщині: які райони лідирують за кількістю хворих

Ольга Денисяка

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У Львіській області коронавірусом заразилися вже 904 людини. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на 14 травня коронавірус лабораторно підтвердили у 904 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 34 нових хворих.

У лікарнях перебувають 311 людей, 23 із них – у реанімації. Також шестеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 31 особу, на амбулаторне лікування – 250 осіб.

Коронавірус підтверджено у:

  1. м. Львів – 586 випадків
  2. Пустомитівський район – 95 випадків
  3. Жовківський район – 52 випадки
  4. Яворівський район – 37 випадків
  5. Буський район – 20 випадків
  6. Стрийський район – 21 випадок
  7. Городоцький район – 13 випадків
  8. м. Дрогобич – 12 випадків
  9. Миколаївський район – 17 випадків
  10. Мостиський район – 9 випадків
  11. м. Червоноград – 9 випадків
  12. Перемишлянський район – 9 випадків
  13. Кам’янка-Бузький район – 6 випадків
  14. Сокальський район – 4 випадки
  15. Старосамбірський район  – 3 випадки
  16. Радехівський район – 3 випадки
  17. Сколівський район – 2 випадки
  18. м. Трускавець – 2 випадки

Зазначимо, що коронавірус в Україні підхопили 16 847 людей. Від цієї недуги померли 456 осіб, побороли її – 4 143 хворих.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. Тут всі охочі можуть отримати безкоштовну консультацію медиків. Гарячу лінію створили з ініціативи Ігоря Васюника.

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