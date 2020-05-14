COVID-19 на Львівщині: які райони лідирують за кількістю хворих

У Львіській області коронавірусом заразилися вже 904 людини. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на 14 травня коронавірус лабораторно підтвердили у 904 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 34 нових хворих.

У лікарнях перебувають 311 людей, 23 із них – у реанімації. Також шестеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 31 особу, на амбулаторне лікування – 250 осіб.

Коронавірус підтверджено у:

м. Львів – 586 випадків Пустомитівський район – 95 випадків Жовківський район – 52 випадки Яворівський район – 37 випадків Буський район – 20 випадків Стрийський район – 21 випадок Городоцький район – 13 випадків м. Дрогобич – 12 випадків Миколаївський район – 17 випадків Мостиський район – 9 випадків м. Червоноград – 9 випадків Перемишлянський район – 9 випадків Кам’янка-Бузький район – 6 випадків Сокальський район – 4 випадки Старосамбірський район – 3 випадки Радехівський район – 3 випадки Сколівський район – 2 випадки м. Трускавець – 2 випадки

Зазначимо, що коронавірус в Україні підхопили 16 847 людей. Від цієї недуги померли 456 осіб, побороли її – 4 143 хворих.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. Тут всі охочі можуть отримати безкоштовну консультацію медиків. Гарячу лінію створили з ініціативи Ігоря Васюника.