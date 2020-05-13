У Львові замість «Кульбаби» облаштують сухий фонтан: як виглядатиме громадський простір

Цього тижня у Львові розпочнуть роботи з облаштування нового фонтану на площі Галицькій: замість колишнього фонтану «Кульбаба» облаштують новий сухий фонтан. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадаємо, роботи з облаштування нового сухого фонтану на місці фонтану «Кульбаба» розпочали в червні 2019 року. Але під час розкопок території під фонтаном виявили мури. Археологи та науковці спільно з’ясовували походження знахідки та мали напрацювати рішення щодо їхньої долі.

«Роботи на пл. Галицькій були розпочаті минулого року. Однак в процесі робіт були виявлені рештки мурів давнього храму. Відповідно роботи були призупинені для дослідження мурів. Минулого року археологія була завершена, та проєкт довелося відкоригувати, з врахуванням тих речей, які знайшли археологи. Зараз маємо відкоригований проєкт і плануємо цього тижня розпочинати реконструкцію площі та облаштувати новий фонтан», – розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

За його словами, археологічна знахідка залишиться відтвореною в мощенні, також розроблять макет храму.

«Дерева, які ростуть на площі, будуть оглянуті і якщо вони в доброму стані і не заважають проекту, то їх залишать. Якщо ж дерева в аварійному чи передаварійному стані, то їх замінять на молоді», – зазначив Андрій Зозуля.

За його словами, попередня квіточка «Кульбаби» реставрації не підлягає, оскільки виготовлена зі старого металу, тому її передадуть в музей «Територія терору» для експонування. Проте новий фонтан буде на тому ж місці, де попередній.

«Ми врахували думку людей, які піддавали сумніву, чи доцільно робити ще один фонтан на зразок такого, що на пл. Митна. Тому новий фонтан буде піднятий на 40 см вгору, і на ньому можна буде сидіти. Також, оскільки відбулася археологія, і ми маємо всі дані від археологів, то ми протрасуємо всі їхні знахідки. Це буде зроблено з допомогою різних типів мощення з різного каменю. Тобто, якщо археологи знайшли мур на глибині 1−1,5 м, то ми будемо піднімати мощення, і цей мур буде видимий за допомогою певного типу каменю. Також будуть спеціальні таблички, на яких буде написано, що саме ви бачите», – повідомила архітектор, співавтор проєкту «Реконструкція фонтану «Кульбаба» Оля Криворучко.

Вартість робіт 4,5 млн грн. Триватимуть роботи приблизно 4 місяці. Виконавець робіт – підрядна організація ПП «Патронат».

«Відзавтра розпочинаємо підготовчі роботи – це вивезення брил, розчистка майданчика, завезення техніки та ін. Якщо не виникатиме жодних непередбачуваних моментів, то до вересня роботи маємо завершити», – відзначила директор ПП «Патронат» Світлана Куземська.

Ілюстрації: ЛМР