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Рада продовжила податкові пільги для ФОПів та медиків

Ольга Денисяка

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування зарплати деяких медиків та ФОПів, передає hromadske.

 

Так, термін незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 червня, продовжили включно до дня скасування карантину,

Окрім того, документом продовжили строк ненарахування пені, звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на період з 1 по 31 травня 2020 року та продовжили мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по день скасування карантину.

Також депутати зменшили вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн та продовжити строк дії закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.

До 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів). Допомогу по частковому безробіттю теж звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором. А ФОПам надали можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю.

Крім того, до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей на запити платників податкової і продовжили визволення від штрафів та пені за прострочення споживчого кредиту.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня введено певні послаблення. Ці послаблення можуть не діяти відразу по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

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