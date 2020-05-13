Рада продовжила податкові пільги для ФОПів та медиків

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування зарплати деяких медиків та ФОПів, передає hromadske.

Так, термін незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 червня, продовжили включно до дня скасування карантину,

Окрім того, документом продовжили строк ненарахування пені, звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на період з 1 по 31 травня 2020 року та продовжили мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по день скасування карантину.

Також депутати зменшили вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн та продовжити строк дії закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.

До 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів). Допомогу по частковому безробіттю теж звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором. А ФОПам надали можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю.

Крім того, до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей на запити платників податкової і продовжили визволення від штрафів та пені за прострочення споживчого кредиту.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня введено певні послаблення. Ці послаблення можуть не діяти відразу по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.