Підірвати ресторан у Винниках погрожував 27-річний львів'янин: зловмисника затримано

Правоохоронці завершили спецоперацію і затримали 27-річного львів’янина, який погрожував підірвати ресторан «Святослав» у Винниках. Зловмисник не мав при собі зброї та боєприпасів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як інформують правоохоронні органи, 12 травня близько 22:40 год. поліцейські затримали зловмисника, 27-річного львів’янина. Зброї та боєприпасів при ньому не було. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Тепер молодику загрожує від 2 до 6 років позбавленні волі.

Як повідомляв Львівський портал, 12 травня близько 19:30 год. в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що має з собою гранату та збирається підірвати її. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком, аби не допустити вибуху.