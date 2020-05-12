Невідомий погрожує підірвати гранату в ресторані «Святослав» у Винниках

У Винниках невідомий чоловік зайшов у ресторан і пригрозив підірвати заклад. Наразі правоохоронці проводять переговори, щоб не допустити вибуху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні, 12 травня, близько 19:30 год. в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, котрий заявив, що має гранату та може її підірвати. На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли.

На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Правоохоронці на чолі із начальником поліції Львівщини Василем Віконським проводять переговори із чоловіком, аби не допустити вибуху.