ОСТАННІ НОВИНИ

Невідомий погрожує підірвати гранату в ресторані «Святослав» у Винниках

Соломія Головіна

|

У Винниках невідомий чоловік зайшов у ресторан і пригрозив підірвати заклад. Наразі правоохоронці проводять переговори, щоб не допустити вибуху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що сьогодні, 12 травня, близько 19:30 год. в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, котрий заявив, що має гранату та може її підірвати. На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли.

На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Правоохоронці на чолі із начальником поліції Львівщини Василем Віконським проводять переговори із чоловіком, аби не допустити вибуху.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...