Обласний центр репродуктивного здоров’я хочуть приєднати до перинатального

Під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Львівської облради 13 травня заслухали питання приєднання КНП ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення» до КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Наша мета, в першу чергу – надання якісних медичних послуг. Для того, щоб створити сильну установу, ми змушені працювати на підсилення. Уже проведено детальний аналіз показників медичних установ області за підсумками угод з НЗСУ. Якщо залишити центр репродуктивного здоров’я у такому вигляді, яким він є на сьогодні, до кінця року ситуація буде дуже скрутною», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Як повідомляв Львівський портал, у лютому цього року обласний перинатальний центр очолила Марія Малачинська, яка також являється директором центру репродуктивного здоров’я населення.

Раніше Марія Малачинська розповідала у інтерв’ю Львівському порталу, як «розкрутити» бренд перинатального центру і зробити так, щоб сюди приїздили пацієнти навіть з-за кордону, детальніше про це читайте тут.