ОСТАННІ НОВИНИ

Обласний центр репродуктивного здоров’я хочуть приєднати до перинатального

Соломія Головіна

|

Під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Львівської облради 13 травня заслухали питання приєднання КНП ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення» до КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Наша мета, в першу чергу – надання якісних медичних послуг. Для того, щоб створити сильну установу, ми змушені працювати на підсилення. Уже проведено детальний аналіз показників медичних установ області за підсумками угод з НЗСУ. Якщо залишити центр репродуктивного здоров’я у такому вигляді, яким він є на сьогодні, до кінця року ситуація буде дуже скрутною», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Як повідомляв Львівський портал, у лютому цього року обласний перинатальний центр очолила Марія Малачинська, яка також являється директором центру репродуктивного здоров’я населення.

Раніше Марія Малачинська розповідала у інтерв’ю Львівському порталу, як «розкрутити» бренд перинатального центру і зробити так, щоб сюди приїздили пацієнти навіть з-за кордону, детальніше про це читайте тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...