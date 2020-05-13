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Через нищення пам'ятки на 170 тисяч оштрафували власників ресторану у Стрийському парку

Соломія Головіна

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У Львові на 170 тисяч оштрафували власників ресторану «Вежа», який розташовується на вулиці І. Франка, 160 у Стрийському парку. Відповідне рішення 13 травня ухвалила адміністративна комісія щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини.

 

Власне, мова йде про самовільну прибудову та влаштування системи димовідведення.

«На жаль, навіть в час карантину маємо кілька випадків незаконних робіт на пам’ятках архітектури. Зокрема, рішенням комісії накладено максимальний штраф у розмірі 170 тис. грн за руйнування пам’ятки на вул. Франка, 160. Йдеться про п. Малькова та п. Сандул, яких вже неодноразово штрафували за подібні порушення», – цитує пресслужба мерії голову комісії, заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

За даними Youcontrol,  серед засновників ТЗОВ «ВЕЖА», яке розташовується на вул. І. Франка, 160 , є Ірина Сандул.

Раніше Львівський портал повідомляв про «Аферу століття» у Львові, до якої причетні працівники мерії. Так спеціалісти управління комунальної власності Львівської міської ради виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили об’єкти комунального майна. На частину із приміщень суд одразу наклав арешт, а протягом року частину із приміщень було повернуто міськраді.

Фото: скріншот з трансляції засідання адмінкомісії

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