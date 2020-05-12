У Львові відкривають перший автокінотеатр на даху

У середу, 13 травня, у Львові розпочинає свою роботу перший в Україні автокінотеатр на даху. Кінотеатр буде розташований просто неба на найвищому рівні автомобільного паркінгу на території ТВК «Південний». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У автокінотеатрі щодня відбуватиметься по три кіносеанси. Ціна квитка для одного авто – 200 грн., незалежно від сеансу, ряду чи місця.

«Авто-кінотеатр працюватиме щоденно. Кожного дня відбуватиметься по три сеанси, перший з яких о 17:00 призначений для відвідування сім’ями з дітьми, відтак у репертуарі будуть мультфільми або сімейні фільми. Наступні два сеанси – о 19:30 та 22:30, це вже будуть блокбастери, фільми різних жанрів», – йдеться у повідомленні.

Квиток можна придбати виключно онлайн на сайті Gastroli.ua. При купівлі квитка обов’язково зверніть увагу на схему розміщення автомобілів (залежно від типу кузова). Ціна квитка вказана за 1 автомобіль, тобто за відповідне паркомісце, яке ви обираєте на схемі.

Серед головних вимог до відвідувачів:

При в’їзді на автокінотеатр необхідно пред’явити квиток для безконтактного сканування з телефону або іншого пристрою.

Виходити із авто до, під час чи після сеансу ЗАБОРОНЕНО!

Після того, як зайняли своє місце, згідно із придбаним квитком, потрібно вимкнути двигун та фари і налаштувати радіоприймач на відповідну хвилю.

Фото та відеозйомка під час перегляду фільму заборонені.

Раніше Львівська мерія заборонила дивитися кіно із авто просто неба на паркінгу «Арени Львів».