ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові сильний вітер повалив дерева

Ольга Денисяка

|

У вівторок, 12 травня, через сильні пориви вітру у Львові впали декілька дерева. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

У Галицькій районній адміністрації повідомили, що вітер повалив 2 дерева на пр. Свободи, біля пам`ятника Королю Данилу Галицькому. У Шевченківському районі впала гілка у сквері Клепарівському.

Також впало дерево на вул. Енергетичній, 8. Зараз комунальні служби розкрижовують гілки дерев, які впали на вул. Г. Хоткевича, 38.

Львівський портал повідомляв, що 12 травня у Львові та області суттєво погіршиться погода. Синоптики прогнозують похолодання, сильний вітер, дощі, а подекуди навіть сніг.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...