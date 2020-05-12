У Львові сильний вітер повалив дерева

У вівторок, 12 травня, через сильні пориви вітру у Львові впали декілька дерева. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Галицькій районній адміністрації повідомили, що вітер повалив 2 дерева на пр. Свободи, біля пам`ятника Королю Данилу Галицькому. У Шевченківському районі впала гілка у сквері Клепарівському.

Також впало дерево на вул. Енергетичній, 8. Зараз комунальні служби розкрижовують гілки дерев, які впали на вул. Г. Хоткевича, 38.

Львівський портал повідомляв, що 12 травня у Львові та області суттєво погіршиться погода. Синоптики прогнозують похолодання, сильний вітер, дощі, а подекуди навіть сніг.