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На Львівщині прогнозують похолодання і дощ зі снігом

Наталя Дуляба

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У вівторок, 12 травня, у Львові та області суттєво погіршиться погода. Синоптики прогнозують похолодання, сильний вітер, дощі, а подекуди навіть сніг. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Погіршення погодніх умов на Львівщині пов’язане із проходженням холодного атмосферного фронту та подальшим надходженням арктичної повітряної маси з північного заходу.

Відтак температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +11°С. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 9 -14 м/с, подекуди шквали до 17-22 м/с.

Хмарно з проясненнями. Часом на території області падатиме дощ, вранці та вдень – подекуди із мокрим снігом. Місцями грози і град.

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Нагадаємо, 6 травня Карпати засипало снігом. А минулого року Карпати засніжило наприкінці червня.

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