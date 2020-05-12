Шевченківський гай у перший день роботи після послаблення карантину відвідало 130 людей

У Львові Шевченківський гай 11 травня, у перший день роботи при послабленому карантинному режимі, відвідало 130 людей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

Усі гості Шевченківського гаю відповідно до нових правил проходили через «дезінфекційну рамку» і міряли температуру.

«Можемо ствердити: перший день, як на початок, минув спокійно: до нас завітали 130 відвідувачів і навіть було проведено одну екскурсію! Знали б ви, як радісно нарешті чути у Музеї дитячі голоси!», – наголошують у Шевченківському гаю.

Відтак львів’ян запрошують в гості у музей.

«Запрошуємо наших любих відвідувачів за першої ж можливості здійснити мандрівку в західноукраїнське село 18-19 століття, помилуватися архітектурними шедеврами, весняними пейзажами, подихати, зрештою, свіжим повітрям», – мовиться у повідомленні.

Як інформував Львівський портал, у Львові з 11 травня дозволено працювати трьом музеям просто неба: Шевченківському гаю, Личаківському кладовищу та Території терору.

Фото: Шевченківський гай