На одному з перехресть Львова з'явилась незвична дорожня розмітка-«вафельниця»

На перехресті вулиць Пасічна – Медової Печери у вівторок, 12 травня, нанесли незвичну для львівських вулиць дорожню розмітку «вафельницю». Про це Львівському порталу повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

Як зазначають в управлінні транспорту, застосувати «вафельницю» вирішили через часті порушення водіями транспортних засобів правил дорожнього руху, що призводило до утворення заторів і небезпечних ситуацій на цій ділянці.

Коробка або вафельниця – один із видів дорожньої розмітки, розроблений для запобігання заторів і великих скупчень транспорту на перехрестях. Зазвичай коробка – це сукупність діагональних перехрещених ліній, обмежена прямокутним або квадратним контуром.

Призначення розмітки полягає в тому, щоб водії не виїжджали на марковане перехрестя та не блокували проїзд, якщо не зможуть проїхати далі та залишаться на самому перехресті.

Фото: управління транспорту