Медична служба Академії сухопутних військ отримала від волонтерів засоби захисту

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові 12 травня отримала від ГО «Лютич» необхідні в умовах ймовірних ризиків поширення COVID-19 медичні маски, рукавички, захисні окуляри та комбінезони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Зазначається, що координатори громадської організації Олексій Назаренко та Борис Храмцов передали для потреб медичної служби Національної академії сухопутних військ такі засоби індивідуального захисту: 1000 медичних масок, десятки захисних окулярів, комбінезонів та упакувань з медичними рукавичками.

«Приємно визнавати, що українське суспільство не стоїть осторонь актуальних проблем та викликів сучасності. Зокрема, не припиняють підтримувати та допомагати Вітчизняному війську волонтери. Від себе особисто та всього колективу нашого навчального закладу висловлюю щирі слова вдячності на адресу Громадської організації «Лютич», члени якої надали підтримку та зібрали захисні медичні засоби. Разом переможемо», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Раніше Львівський портал вже писав про те, що військовим медикам Академії сухопутних військ передавали засоби індивідуального захисту представники релігійної організації та Волонтерського центру медичного забезпечення військових в зоні АТО/ООС при Народній самообороні Львівщини.

Фото: Академія сухопутних військ