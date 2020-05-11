В аварії на Львівщині постраждали четверо людей

У неділю, 10 травня, на трасі Київ – Чоп під селом Кам’янопіль Пустомитівського району сталась аварія, у якій травмувались четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 46-річний львів’янин, водій автомобіля Skoda Rapid, зіткнувся з Chevrolet Aveo, яким керував 25-річний житель Радехівського району.

Внаслідок ДТП обидва водії і пасажири Chevrolet, мешканці Радехівщини віком 14 та 21 рік, отримали травми різного ступеня важкості. Їх доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, 10 травня на трасі Київ – Чоп під Львовом виникла ДТП, у якій загинув 28-річний чоловік. Згодом поліція повідомила, що один із водіїв був п’яним.

Фото, відео: Ігор Зінкевич