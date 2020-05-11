В аварії на Львівщині постраждали четверо людей

У неділю, 10 травня, на трасі Київ – Чоп під селом Кам’янопіль Пустомитівського району сталась аварія, у якій травмувались четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, 46-річний львів’янин, водій автомобіля Skoda Rapid, зіткнувся з Chevrolet Aveo, яким керував 25-річний житель Радехівського району.
Внаслідок ДТП обидва водії і пасажири Chevrolet, мешканці Радехівщини віком 14 та 21 рік, отримали травми різного ступеня важкості. Їх доправили в лікарню.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 10 травня на трасі Київ – Чоп під Львовом виникла ДТП, у якій загинув 28-річний чоловік. Згодом поліція повідомила, що один із водіїв був п’яним.
Фото, відео: Ігор Зінкевич
Наталя Дуляба