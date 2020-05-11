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У Збройних силах 41 людина хворіє на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 11 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 41 особа. Про це повідомили на сторінці у Facebook Медичних сил ЗСУ, передає Львівський портал.

 

«Станом на 7:00 год. 11 травня в Збройних силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 54 особи та 2 летальних випадки», – повідомили у Медичних силах.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 39 осіб.

У Медичних силах додали, що за минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на ранок 11 травня підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них – 416 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 408 людей, одужало 3 288 пацієнтів.

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