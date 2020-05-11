У Славському квадроцикл з чотирма людьми перекинувся у кювет

У селищі Славське Сколівського району водій квадроцикла не впорався з керуванням і перекинувся у кювет. Внаслідок ДТП постраждало четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталась 10 травня близько 16:30 год. Водій квадроцикла «BRP» не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження були доставлені до лікарні водій та троє пасажирів – мешканці міста Львова, віком 8, 11, 37 та 42 роки.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.