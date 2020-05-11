Львів провів у останню дорогу ветерана УПА Олеся Гуменюка

Львів у понеділок, 11 травня, попрощався із головою Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, безпосереднім учасником підпільної боротьби за незалежність України Олесем Гуменюком, що відійшов у вічність на 95 році життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у мерії, Олеся Гуменюка поховали на Марсовому полі.

Нагадаємо, ветеран УПА помер у п’ятницю, 8 травня. За життя був нагороджений Орденом «За заслуги» II ст й Орденом «За заслуги» III ст, Відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи, а також відзнакою міського голови Львова «Почесний знак Святого Юрія».

Довідка

Народився Гуменюк Дмитро-Олесь Миколайович 1925 року в с. Білі Ослави Надвірнянського району (раніше Яремчанського) Івано-Франківської області (раніше Станіславської), в селянській родині. Батько — доброволець УГА, брав участь у 1918 році в боротьбі за Львів. У 1943 році Дмитро-Олесь пішов на військову службу до дивізії «Галичина», де пройшов вишкіл підстаршини, воював проти московського окупанта під Бродами, а вийшовши з оточення, вступив до Української повстанської армії до відділу Пропаганди, потім «спецбоївки» та СБ.

У боях був поранений і контужений. У 1945 році був захоплений під час лікування. Військовий трибунал засудив його до 15 років каторжної роботи в м. Норильськ.

Брав участь у повстанні 1953−1954 рр. Був засуджений на рік закритої тюрми у м. Свердловськ. У 1957 р. комісією Верховної Ради звільнений з направленням у м. Львів.

У кінці 80-х років Олесь Гуменюк активно включився в громадську роботу, був одним із засновників Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, згодом очолив його.

Фото: ЛМР