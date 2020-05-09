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На Львівщині у вічність відійшов ветеран УПА Олесь Гуменюк

Соломія Головіна

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У віці 94 роки 8 травня помер голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, безпосередній учасник підпільної боротьби за незалежність України Олесь Гуменюк. Про повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

 

Громада міста співчуває рідним та близьким Олеся Гуменюка.

Члена ОУН (б), учасника підпільної боротьби за незалежність України поховають завтра, 10 травня, на Личаківському кладовищі.

Довідка

Народився Гуменюк Дмитро-Олесь Миколайович 1925 року в с. Білі Ослави Надвірнянського району (раніше Яремчанського) Івано-Франківської області (раніше Станіславської), в селянській родині. Батько — доброволець УГА, брав участь у 1918 році в боротьбі за Львів. У 1943 році Дмитро-Олесь пішов на військову службу до дивізії «Галичина», де пройшов вишкіл підстаршини, воював проти московського окупанта під Бродами, а вийшовши з оточення, вступив до Української повстанської армії до відділу Пропаганди, потім «спецбоївки» та СБ.

У боях був поранений і контужений. У 1945 році був захоплений під час лікування. Військовий трибунал засудив його до 15 років каторжної роботи в м. Норильськ.

Брав участь у повстанні 1953−1954 рр. Був засуджений на рік закритої тюрми у м. Свердловськ. У 1957 р. комісією Верховної Ради звільнений з направленням у м. Львів.

У кінці 80-х років Олесь Гуменюк активно включився в громадську роботу, був одним із засновників Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, згодом очолив його. Нагороджений орденами «За заслуги» 3-го і 2-го ступеня, багатьма відзнаками Львівської міської ради, Львівської ОДА та Львівської обласної ради.

Фото: zaxid.net

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