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Сьогодні – День матері

Ольга Денисяка

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У другу неділю травня українці традиційно відзначають День матері. У цьому році свято припало на 10 травня.

 

Як відомо, першим визнав День матері офіційним святом штат Вірджинія у 1910 році. Через чотири роки, 1914-го, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Після завершення Першої світової війни День Матері почали відзначати і в деяких європейських країнах.

На сьогодні День матері відзначається у 85 країнах світу.

Українці теж долучилися до святкування Дня матері, і сталося це у 1928 році, щоправда, не в Україні, а в Канаді. Ініціатором став Союз українок Канади. Наступного року свято відзначалося вже й у Львові. Ініціативу канадських жінок підтримала головна редакторка тижневика «Жіноча доля» Олена Кисілевська. 1929 року «Союз українок» зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині. Відтоді День Матері відзначають дуже широко.

Водночас День матері має також і релігійне підґрунтя, він відзначають другої неділі травня, а цей місяць вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва та допомоги.

Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Це пов’язане з ментальністю та суспільним ладом. Ще здавна князі благали її про заступництво, віддавали честь і хвалу Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою лицарів українського духу – козацтва.

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