За кордоном 8 українців померли від коронавірусу

Станом на вечір 9 травня 8 українських громадян померло від COVID-19 за межами країни. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві закордонних справ.

У МЗС зазначають, що побороли захворювання 63 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

Продовжують боротися з хворобою в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.

«17 658 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи «Захист», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 9 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 043 058 людей. При цьому померли 277 007 осіб, а одужали – 1 403 966.