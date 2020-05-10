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За кордоном 8 українців померли від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на вечір 9 травня 8 українських громадян померло від COVID-19 за межами країни. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві закордонних справ.

 

У МЗС зазначають, що побороли захворювання 63 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

Продовжують боротися з хворобою в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.

«17 658 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи «Захист», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 9 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 043 058 людей. При цьому померли  277 007 осіб, а одужали –  1 403 966.

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