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Вбивство 22-річної дівчини у Пустомитах: поліція продовжує розшукувати зловмисника

Соломія Головіна

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Правоохоронці продовжують розшукувати Віктора Тура, якого підозрюють у скоєнні вбивства 22-річної дівчини, що сталось 1 березня у Пустомитах. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті поліції Львівщини 9 травня.

 

«Увага, поліцейські Львівщини розшукують особливо небезпечного зловмисника! Розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель  Харківської області», – наголошують у поліції Львівщини.

Чоловіка підозюють у скоєнні вбивства 22-річної дівчини та вогнепального поранення 41-річного чоловіка, що сталось 1 березня близько 22:00 год. у місті Пустомити.

Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Був одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.

Водночас у поліції Львівщини застерігають, що розшукуваний може бути озброєний.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування зловмисника, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію «102».

Як повідомляв Львівський портал, 1 березня близько 21:25 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій у місті Пустомити стріляли, у результаті чого поранили двох осіб – молоду дівчина та чоловіка.

Було встановлено, що 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник втік на мікроавтобусі «Фольксваген Т5». На території Львівської області ввели поліцейську операцію, до розшуку та затримання зловмисника задіяли працівники усіх підрозділів поліції Львівщини.

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