На Сколівщині жінка підпалила будинок колишнього чоловіка

На Львівщині судитимуть 48-річну жінку за підпал будинку свого колишнього чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Інформація про пожежу в житловому будинку, розташованому в одному з сіл Сколівського району, надійшла до поліції 9 квітня. Вогонь повністю знищив будинок. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Під час досудового розслідування співробітники Сколівського відділення поліції встановили, що будівля зайнялась внаслідок підпалу, до якого причетна колишня дружина власника будинку – 48-річна мешканка того ж села. Як пояснила зловмисниця, будинок вона підпалила через неприязні стосунки з чоловіком.

Слідчі повідомили жінці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Тепер жінці загрожує позбавлення волі на від трьох до десяти років.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.