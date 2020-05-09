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Львів'яни самотужки висадили у місті 150 сакур

Соломія Головіна

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Лвів’яни висадили понад 150 сакур у Шевченківському, Сихівському, Франківському та Залізничному районах. Про це «Гарячій лінії міста Львова»  повідомив голова правління ОСББ «Тичини-15» Тарас Колодій.

Дерева висадили у суботу, 9 травня, мешканці 15 ОСББ у чотирьох районах міста.

«Я замовив велику партію сакур з Мукачева. Сьогодні вранці їх доставили всім, хто взяв участь у заході озеленення, і голови правлінь близько 15 ОСББ з активними мешканцями висадили їх поруч зі своїми будинками», – розповів Тарас Колодій.

Мешканці сподіваються, що наступного року дерева тішитимуть своїм цвітом жителів та гостей їхніх районів.

Нещодавно Львівський портал публікував атмосферні фото цвітіння сакур у Шевченківському гаю та в парку на Сихові.

Фото: Гаряча лінія міста Львова

 

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