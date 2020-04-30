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У парку на Сихові зацвіли сакури

Ольга Денисяка

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У парку імені Івана-Павла ІІ, що в Сихівському районі Львова, зацвіли сакури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Парк біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці переважно насаджений сакурами, які зараз цвітуть, милуючи око сихівчан.

Заступник голови Сихівської районної адміністрації Володимир Івасюк розповів, що перші сакури у цьому парку були висаджені у 2011 році. Згодом в подарунок від посла Японії отримали ще 20 сакур.

«На жаль, минулого року сакури були пошкоджені, тому силами нашої адміністрації, допомозі підприємців, було додатково закуплено 25 саджанців, і висаджено у цьому парку. Зараз парк знаходиться на обслуговуванні ЛКП «Зелений Львів»,  –  зазначив Володимир Івасюк.

Нагадаємо, парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ урочисто відкрили 28 вересня 2007 року. У вересні 2010 року було завершено благоустрій території — встановлено світильники, лавочки, смітники.

Фото: ЛМР

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